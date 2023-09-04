"Руки прочь от детей мигрантов". Чиновница из Екатеринбурга встала на защиту школьников, не говорящих по-русски – доводы удивляют

Зачем вообще их учить у нас,тратить деньги из бюджета?!Раз так ценят свой менталитет,свою культуру,пусть учатся и растут на родине!!Надоели чумазурики и бабы закутанные.У нас государство не церковное,светское и если живёте в нём соблюдайте определенные правила поведения,нормы!!Не хотите-никто силой не держит!!

T

Tatyana

И вот зачем нам эта проблема ко всем прочим в стране?! Они же ушли из России в свое время, а теперь по их желанию мы должны в ноги им кланяться?! Есть своя родина там пусть и развиваются. Их столько сейчас в Москве и других городах, что русских уже и не разглядеть. Никогда мы не получим от них благодарность!!! А хамство и агрессия от них просто зашкаливает….