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"Руки прочь от детей мигрантов". Чиновница из Екатеринбурга встала на защиту школьников, не говорящих по-русски – доводы удивляют

С большим интересом прослушал интервью замглавы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой о том, как проходит обучение детей мигрантов в местных школах.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Зачем вообще их учить у нас,тратить деньги из бюджета?!Раз так ценят свой менталитет,свою культуру,пусть учатся и растут на родине!!Надоели чумазурики и бабы закутанные.У нас государство не церковное,светское и если живёте в нём соблюдайте определенные правила поведения,нормы!!Не хотите-никто силой не держит!!
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21 мин.
T
Tatyana
И вот зачем нам эта проблема ко всем прочим в стране?! Они же ушли из России в свое время, а теперь по их желанию мы должны в ноги им кланяться?! Есть своя родина там пусть и развиваются. Их столько сейчас в Москве и других городах, что русских уже и не разглядеть. Никогда мы не получим от них благодарность!!! А хамство и агрессия от них просто зашкаливает….
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12 мин.
валерия
Эта дама  уже не замаскированный, а открытый враг нашей страны. Хорошо, если просто глупа, тогда  пусть идет работать  в пивной ларек, и там разбавляет пиво.
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29 сек.

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