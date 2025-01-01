ГАИ призывает русских сообщать о пьяных водителях в праздники

Государственная автоинспекция призывает жителейinformировать о водителях в нетрезвом состоянии. В праздничные дни усилен контроль: дополнительные наряды ДПС проводят проверки и патрулируют места массового скопления людей.
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