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Бобры-трудоголики заточили трех пенсионерок на острове в болоте под Костромой

Бобры-трудоголики заточили трех пенсионерок на острове в болоте под Костромой

Наталия Федосенко/ТАСС Три пенсионерки из Костромской области пошли по грибы, но в лесу их ждала неожиданная ловушка от бобров.

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