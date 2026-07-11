❕ Трамваи в Евпатории не вышли на маршруты из‑за отсутствия электричества Движение будет восстановлено после нормализации подачи электроэнергии, сообщили в администрации города.
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❕ Трамваи в Евпатории не вышли на маршруты из‑за отсутствия электричества Движение будет восстановлено после нормализации подачи электроэнергии, сообщили в администрации города.