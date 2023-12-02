В Крыму эвакуировали более 400 человек во время подтопления домов

Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий шторма в Крыму. По данным на утро 2 декабря, освобождены от воды: 60 частных домовладений; 2 многоквартирных дома; 38 дачных домов; 83 приусадебных участка.
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