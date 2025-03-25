16 историй из детства, которые врезались в память, как дважды два четыре

Никогда не знаешь, что отпечатается в памяти на всю жизнь. Даже жвачка, ставшая единственным подарком на день рождения, может оказаться теплым напоминанием о радостях детства, а фото обычного портфеля вернуть во времена, когда самой большой проблемой в жизни была двойка по математике.
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