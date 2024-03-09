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Военное обозрение

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Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО

Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО

Иногда всё новое – это хорошо забытое старое, а то, что вчера казалось анахронизмом времён Первой мировой или жуткой кустарщиной, опять становится вещью нужной и массовой.

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