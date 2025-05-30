История и археология: Запирал жену в шкафу, когда приводил домой любовниц, а она терпела и преданно любила: Странный брак физика Ландау и Коры Дробанцевой

Лев Ландау вошёл в мировую историю не только как выдающийся физик, оставивший после себя фундаментальные труды и теории, изменившие представление о природе материи, но и как человек, решивший подчинить реальность своим убеждениям — в том числе и ту её часть, которая касается чувств, привязанностей, любви.
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