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ТАСС

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Командир Волков: ВСУ безуспешно контратакуют в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Украинские войска в Днепропетровской области пытаются контратаковать, но не имеют успеха, рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона "Кедр" 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Александр Волков.

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