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Ярошик о том, что Абрамович не похож на миллиардера: «В «Челси» он всегда приходил в майке, шортах, вел себя скромно. Мне нравится, когда деньги не меняют людей»

— В «Челси» вы пересекались с Абрамовичем. Он удивил чем‑то как человек? — Конечно, удивил. Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды.

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