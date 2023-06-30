Ярошик о том, что Абрамович не похож на миллиардера: «В «Челси» он всегда приходил в майке, шортах, вел себя скромно. Мне нравится, когда деньги не меняют людей»

— В «Челси» вы пересекались с Абрамовичем. Он удивил чем‑то как человек? — Конечно, удивил. Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды.
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