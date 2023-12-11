CNN: в Китае существует серьезная проблема дефляции

CNN выпустил материал о серьезной проблеме дефляции в Китае. Экономический анализ показывает, что цены на товары и услуги в стране продолжают снижаться, это может иметь негативные последствия для экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии