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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Губанова, Гленн, Хигучи, Хазе и Володин, Лопарева и Бриссо выступят с показательными номерами

Гран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Показательные выступления Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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