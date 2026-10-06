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Коц: За неимением пророссийских сил на Украине пригодятся хамелеоны вроде Гончаренко

Коц: За неимением пророссийских сил на Украине пригодятся хамелеоны вроде Гончаренко

На Украине давно зачищены все пророссийские силы. Однако в борьбе против Зеленского могут пригодиться и такие «хамелеоны», как в очередной раз «переобувшийся» депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (террорист в РФ).

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