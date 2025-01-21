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США приостанавливают выделение помощи на развитие другим странам

США приостанавливают выделение помощи на развитие другим странам

Власти проверят, соответствует ли помощь политике новой администрацииПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США на развитие другим странам на 90 дней, передает агентство Reuters.

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