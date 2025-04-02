Депутат ГД Арефьев: в МФО только воровство, россияне могут жить без микрозаймов

Сегодня в Госдуму депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев (оба — «Справедливая Россия — За правду») планируют внести законопроект, согласно которому максимальная ставка по микрозаймам будет 0,1% в день (или 36,5% в год).
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