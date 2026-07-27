Православным объяснили, как церковь представляет ад и рай

В Русской православной церкви ад и рай воспринимаются не только как места, но и как состояния души. Священники напоминают, что дальнейшая участь человека зависит от его земных поступков, а главное — покаяние и милосердие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии