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Царьград

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Православным объяснили, как церковь представляет ад и рай

Православным объяснили, как церковь представляет ад и рай

В Русской православной церкви ад и рай воспринимаются не только как места, но и как состояния души. Священники напоминают, что дальнейшая участь человека зависит от его земных поступков, а главное — покаяние и милосердие.

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