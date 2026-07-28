Суд удовлетворил лишь 9% от одного из крупнейших исков к Euroclear

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, взыскав с него $194,2 млн (8,6% от заявленных требований), сообщают «РИА Новости».
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