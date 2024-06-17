В России выросло число онлайн-заявлений по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет

По итогам мая управлением Росреестра по Москве приняло почти 137 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 5,7% меньше, чем в апреле, но на 18,8% больше, чем год назад.