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В России выросло число онлайн-заявлений по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет

По итогам мая управлением Росреестра по Москве приняло почти 137 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 5,7% меньше, чем в апреле, но на 18,8% больше, чем год назад.

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