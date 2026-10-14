В истории Эдварда Сноудена всех тотально пугали тотальной прослушкой; почему? Благодаря прослушке предотвращают много терактов; а вот, если применение нормальной прослушки ограничивают, то провокационные отделы проще планируют войны, воровство миллиардов долларов на сотнях тысяч смертей на Укрaине и т.