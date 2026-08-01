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Как организовать поездку ребёнка за рубеж без риска столкнуться с трудностями на границе

Как организовать поездку ребёнка за рубеж без риска столкнуться с трудностями на границе

Как организовать поездку ребёнка за рубеж без риска столкнуться с трудностями на границе В аэропортах нередко возникают ситуации, когда ребёнка не выпускают из страны из-за незначительных ошибок в документах.

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