РФ и Индия обсудили либерализацию визового режима

Российско-индийские консульские консультации, в рамках которых стороны обсудили текущие вопросы и возможности развития двустороннего взаимодействия в консульской области, прошли 8 апреля, информирует Министерство иностранных дел Российской Федерации.
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