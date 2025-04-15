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Устроим русским «банный день»: Из скандала с киргизской сауной торчат уши USAID

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Комментарии
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Виктор Борисов
Это не гости. Это оккупанты. Они усиленно навязывают свои средневековые порядки. Избивают девушек на пробежке за шорты, срезали скальп подростку, -цвет волос дикарям не понравился. Уже есть попытки навязывать законы шариата. В Питере, Саратове, Белгороде представители диаспоры развлекались избиениями прохожих на улицах под камеру, пользуясь влиянием диаспоры и её связями с властью и силовиками. В Ижвске, пролезшие за деньги в полицию представители диаспоры, запугивали и насиловали девочек- подростков, продавали их попользоваться членам диаспоры. Когда всплыло, то разваливали дело, запугивали родителей, пострадавших, помогали скрыться наиболее активным членам банды. В связи с этим назрела необходимость принятия Думой пакета законов, который обеспечил бы введение для всех въезжающих в Россию визовый режим. Въезд для работы только по временной рабочей визе с проживанием в закрытых и охраняемых рабочих вахтовых поселках. Без права выхода из них. За малейшее нарушения режима, закона или хулиганство, - немедленная депортация с пожизненным запретом на въезд. Для всех уже купивших гражданство установить коллективную ответственность. Любой из семьи, вне зависимости от возраста, нарушивший закон или совершивший хулиганские действия, лишается гражданства вместе с близкими родственниками и все немедленно депортируются из России с запретом на въезд. Диаспоры законодательно запретить, объявив их преступными сообществами. Применить к ним принцип коллективной ответственности, лишая гражданства и депортируя за участие в диаспоре. Контрольной проверкой знания языка у купивших гражданство, выявить продажных чиновников. Их решения о гражданстве аннулировать. Возбудить против этих чиновников и силовиков уголовные дела с целью выявить несоответствие их доходов с расходами как у самих чиновников, так и у их родственников. В силовые структуры мигрант не должен попасть ВООБЩЕ!!!!!! Запретить работу в медицине образовании общественном транспорте детских учреждениях….
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1 час.
Виктор Борисов
В стране сформировалась и частично легализована многомиллионная, сравнимая по численности с Вермахтом образца 1941 года армия вторжения из молодых здоровых мужчин призывного возраста. Распределённая на территориальные полувоенные соединения. Есть пехота из курьеров и «незаменимых специалистов». Есть боевики из «спортклубов» которые больше напоминают базы подготовки бойцов «заряжённых» на рукопашную и уличные бои. Есть командиры подразделений от взвода до батальона. Есть идеологические наставники, легально проживающие в статусе «резидента» и проповедующие радикальные экстремистские учения. Есть своя разведка и контрразведка из кадровых военных и силовиков из независимых республик. И вся эта армия спаяна жёсткой дисциплиной и объединена общими целями и задачами Кто-то из них уже грабил и резал русских 30 лет назад у себя в республике в начале 90-х. Кто-то прошёл школу локальных вооруженных конфликтов, но большинство как и солдаты Вермахта несут в себе чуждую культуру, обычаи, веру и менталитет. Многие демонстративно не желают жить по законам принимающей стороны, а некоторые не собираются учить русский язык и даже пытаются устанавливать свои порядки и обычаи. Часто наплевав на закон постоянно пробуют на прочность коренное население и даже правоохранителей Кто-то из них уже получил российское гражданство, а значит и все права. И этими правами они активно пользуются, приобретая оружие «для самозащиты», создавая «правозащитные» общественные организации и даже идут в правоохранительные и силовые структуры через получение соответствующего диплома, а уже скоро начнут голосовать за своих кандидатов. Сначала на муниципальных выборах, а там недалеко и до национальных анклавов по типу Косово в Сербии Их отцы-деды в конце 80-х и начале 90-х у себя в национальных республиках часть русских вырезали/перебили, а остатки выгнали. И теперь сюда приехали уже их дети-внуки с той же целью – освоение территории, согласно радикальных учений их религии. --
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1 час.
Юрий Белов
Всем ответственным за мигрантскую оккупацию НАШЕЙ СТРАНЫ следует знать (а если не знают - ВДОЛБИТЬ в их безмозглые бОшки) , что если разозлившийся народ начнёт сам выдворять дикие орды из страны - то он НЕ ЗАБУДЕТ  выпереть вместе с ними и ПРЕДАТЕЛЕЙ Родины , напустивших сюда саранчу !
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5 мин.
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