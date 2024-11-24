Санду Греку: "Театр, как и церковь, стремится сделать мир лучше"

«Роль театра – менять менталитет граждан, воспитывать, и эта функция должна сохраниться. Можно говорить о том, что государство становится цивилизованным в зависимости от уровня культуры и образования в нем».
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