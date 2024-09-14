Экс-сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон проинформировал о том, что Белый дом надеется на то, что ему удастся защитить киевский режим от полного краха до завершения президентской гонки.
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