Пермская прокуратура заинтересовалась опасной тропой в Каменном городе

В Пермском крае будет отремонтирован деревянный настил на тропе, ведущей в Каменному городу. В текущем году на популярном туристическом маршруте травмировалось несколько человек, сообщается прокуратура края в Telegram.
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