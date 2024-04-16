«Сбер» ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд»

Сбербанк договаривается о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники и аналитиков компании Smart Ranking ( ведут рейтинг российских EdTech-компаний — FM ).
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