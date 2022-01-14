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ЦРУ готовит для Украины партизан и метеорологов

ЦРУ готовит для Украины партизан и метеорологов

Пока глава Офис президента вешает лапшу на уши, рассказывая всему миру, что 90% украинцев готовы с оружием в руках защищать аграрную сверхдержаву, а правительство утверждает порядок осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению, «подпольный вашингтонский обком» - действует.

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