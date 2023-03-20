«Ъ»: Сотрудников администрации президента России обязали отказаться от айфонов до конца марта

Мера вводится из соображений безопасности, утверждают собеседники газетыСотрудников внутриполитического блока администрации президента России обязали до конца марта отказаться от использования американских смартфонов производства компании Apple.
Мера вводится из соображений безопасности, утверждают собеседники газетыСотрудников внутриполитического блока администрации президента России обязали до конца марта отказаться от использования американских смартфонов производства компании Apple.
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