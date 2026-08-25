Ленинградский вокзал будет пахнуть белым чаем, кофе с кардамоном и цитрусами

В столичном Департаменте транспорта рассказали, какие ароматы выбрали для разных пространств Ленинградского вокзала После модернизации Ленинградского вокзала для него придумали собственную концепцию ароматизации: чтобы разные пространства огромного здания пахли по-разному: В зоне кафе и ресторанов гостей встретит аромат кофе с кардамоном.