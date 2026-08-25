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МОСИНФОРМ

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Ленинградский вокзал будет пахнуть белым чаем, кофе с кардамоном и цитрусами

Ленинградский вокзал будет пахнуть белым чаем, кофе с кардамоном и цитрусами

В столичном Департаменте транспорта рассказали, какие ароматы выбрали для разных пространств Ленинградского вокзала После модернизации Ленинградского вокзала для него придумали собственную концепцию ароматизации: чтобы разные пространства огромного здания пахли по-разному: В зоне кафе и ресторанов гостей встретит аромат кофе с кардамоном.

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