Эксперт Балынин: минимальная оплата труда может превысить 32 тысячи рублей к 2027 году

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин допустил, что при сохранении нынешней динамики увеличения минимальной зарплаты в 2027 году этот показатель может достичь уровня от 31,6 до 32,7 тысячи рублей.