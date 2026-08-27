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Эксперт Балынин: минимальная оплата труда может превысить 32 тысячи рублей к 2027 году

Эксперт Балынин: минимальная оплата труда может превысить 32 тысячи рублей к 2027 году

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин допустил, что при сохранении нынешней динамики увеличения минимальной зарплаты в 2027 году этот показатель может достичь уровня от 31,6 до 32,7 тысячи рублей.

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