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Париж в осаде: французские фермеры заблокировали подъезды к столице

Париж в осаде: французские фермеры заблокировали подъезды к столице

Протестные акции французских фермеров накануне вечером достигли своего апогея. Недовольные ущемлением своих прав аграрии заявили о намерении блокировать Париж и выставили блокпосты на всех шоссе, ведущих в столицу Франции.

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