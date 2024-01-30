Париж в осаде: французские фермеры заблокировали подъезды к столице

Протестные акции французских фермеров накануне вечером достигли своего апогея. Недовольные ущемлением своих прав аграрии заявили о намерении блокировать Париж и выставили блокпосты на всех шоссе, ведущих в столицу Франции.
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