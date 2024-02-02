Журналист Боуз: не Россия, а политика Евросоюза привела к протестам фермеров

Европейские фермеры вышли на протесты из-за абсурдной политики ЕС, а не из-за России. Такое мнение выразил журналист из Ирландии Чей Боуз в своем аккаунте на странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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