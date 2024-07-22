Сегодня, 22 июля, народный календарь предлагает нам праздники в ассортименте – Ягодник, Черничный день, Панкратий и Кирилл.
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Сегодня, 22 июля, народный календарь предлагает нам праздники в ассортименте – Ягодник, Черничный день, Панкратий и Кирилл.