Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Миллион уже отправили, десять грузят, 50 на складах

Миллион уже отправили, десять грузят, 50 на складах

"Они совсем обнаглели!" Блумберг раскрыл страшную тайну. За два месяца уже прошло десять корейских поставок по 100.

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Комментарии
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Лидия Фролова
вот именно...
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12 час.
С
Странник
А что в России отсутствуют заводы по производству боеприпасов? учитывая запасы еще те, которые остались от СССР? Чего смеяться то?
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7 час.
Житель Империи
Это Россия ещё до Приднестровья не добралась. Там в Колбасне этих снарядов, что никакой нате и не снилось.
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2 час.

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