"Они совсем обнаглели!" Блумберг раскрыл страшную тайну. За два месяца уже прошло десять корейских поставок по 100.
Миллион уже отправили, десять грузят, 50 на складах
Комментарии
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Лидия Фролова
вот именно...
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12 час.
С
Странник
А что в России отсутствуют заводы по производству боеприпасов? учитывая запасы еще те, которые остались от СССР? Чего смеяться то?
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7 час.
Житель Империи
Это Россия ещё до Приднестровья не добралась. Там в Колбасне этих снарядов, что никакой нате и не снилось.
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2 час.
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