Армия России продолжает массированные удары по логистике и морским поставкам Украины, — Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России продолжает массированные удары по логистике и морским поставкам Украины, сообщают Минобороны.
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