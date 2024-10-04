У вас был неудачный день? Поверьте, у этих 30 людей все куда хуже

Не завелась машина, опоздали на работу? Представьте, что у кого-то на планете сегодня случилось что-то в разы похуже — например, инженер NASA случайно опрокинул спутник, на ремонт которого уйдет 135 миллионов долларов, а кто-то «обнялся» с дикобразом.