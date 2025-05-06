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В Афганистане запустят производство автомобилей: завод построят китайцы из Dongfeng

Согласно заявлению афганского министерства промышленности и торговли, в течение ближайших 3,5 лет в производство автомобилей в Афганистане китайская компания Dongfeng Eddie Motors инвестирует 50 млн долларов.

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