Боевик ВСУ разбился, упав с крыши в Херсоне

Перед падением военнослужащего были слышны крики и звуки конфликта.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувший вторник в 16:15 украинский боевик насмерть упал с крыши дома, находящегося по адресу: улица Илюши Кулика, 29.
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