🌟 В Адлерском районе прошел традиционный фестиваль молодежных уличных субкультур "Катран"! 🌟 В сквере имени А.
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🌟 В Адлерском районе прошел традиционный фестиваль молодежных уличных субкультур "Катран"! 🌟 В сквере имени А.