Здание госархива в калужском наукограде достроят в 2025 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новое здание Госархива, сооружаемое в Обнинске, откроют уже в этом годуВице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новое здание Госархива, сооружаемое в Обнинске, откроют уже в этом году.
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