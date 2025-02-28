Здание госархива в калужском наукограде достроят в 2025 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новое здание Госархива, сооружаемое в Обнинске, откроют уже в этом годуВице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новое здание Госархива, сооружаемое в Обнинске, откроют уже в этом году.