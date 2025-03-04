Популярный курорт в России подешевеет в три раза, но радоваться рано

Состояние окружающей среды черноморского побережья спровоцирует отток туристов.Массовый отток туристов ожидается из-за состояния окружающей среды черноморского побережья после выброса нескольких тысяч тонн мазута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии