Петербург назвали одним из самых музыкальных городов России

Перечень составили по числу караоке-баров Аналитики сервиса 2ГИС зафиксировали рост интереса к караоке-барам — за первые четыре месяца 2024 года пользователи искали такие заведения на 24% чаще, чем за тот же период годом ранее.
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