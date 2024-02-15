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Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

«Несколько одноклассниц с загадочными улыбками в своё время улетели в заоблачные дали благодаря своим детородным органам» Из комментариев У моего любимого блогера «по отношениям» новое разоблачение – разбирают женские «половые лифты».

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Комментарии
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Natali Климова
Ну так это мышление проституток, это вековое.... В крови
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8 час.
Владимир Соколов
не стоит всех под своё окружение ровнять))😂
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3 час.
Владимир Соколов
баба и работать!? вы какие то вещи несовместимые тут рассказываете))😂 по мнению фемок баба должна брать всё у мужчин, ведь они ей должны по жизни)0а вот работать это запретное, да и тяжело))
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3 час.

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