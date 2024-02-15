Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

Ну так это мышление проституток, это вековое.... В крови

Владимир Соколов

баба и работать!? вы какие то вещи несовместимые тут рассказываете))😂 по мнению фемок баба должна брать всё у мужчин, ведь они ей должны по жизни)0а вот работать это запретное, да и тяжело))