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ИА Регнум

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Правительство РФ приостановило работу над проектом по продаже «красивых»

Правительство РФ приостановило работу над проектом по продаже «красивых»

Российское правительство приостановило работу над проектом о продажах на аукционах государственных регистрационных знаков с «красивыми» автомобильными номерами, следует из ответа властей РФ на соответствующий запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.

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