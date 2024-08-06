Правительство РФ приостановило работу над проектом по продаже «красивых»

Российское правительство приостановило работу над проектом о продажах на аукционах государственных регистрационных знаков с «красивыми» автомобильными номерами, следует из ответа властей РФ на соответствующий запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.
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