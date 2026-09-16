Аргументы недели Социальный туризм по-мигрантски: во что обходится России ввоз семей мигрантов? Встреча главы миграционной службы Андрея Кикотя с президентом Владимиром Путиным в очередной раз подтвердила: тема миграции остается в числе абсолютных приоритетов государственной повестки.
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Отправка на родину этих "туристов" - это вопрос не о ксенофобии, а о выживании страны.
Кто-то наверху в этом процессе сильно заинтересован. В том числе и финансово.
Кто-то в Думе и правительстве на этом хорошую денежку имеет.
То-ли автор арифметику в школе не учил, то-ли МВД врет, как всегда. Если 3 ляма, трудовые мигранты, да еще с семья и бабушками с дедушками.., то ни как 1.7 ляма не получается. А глядя на мигрантские гетто в Котельн еах или Коммунарке, да и на детских площадках (каждый второй таксист и дворник тоже из них) где ещё (пока) нет гетто, то их у нас не менее 10-12 лямов... И всех надо обратно в аулы.
голосовать буду за КПРФ!!!
вот так и получается своим пенсионерам заработавшим себе на пенсию лишают того что им положено... а вот за счет завезенных дармоедов которые не вложили в экономику страны ни копейки идет геноцид собственного народа. для чего этот балласт нужен стране. и опять ЕР лезет в продолжении своей власти в стране для угнетения народа . при этом наживаясь на нем. как попадает под суд той или иной чиновник это ЕР. это спрут в стране который повязал страну казнокрадством и бандитизмом у которого нет наказания совершенно.. почему страна полностью игнорирует конституцию. депутатский срок 5 лет а не 25. вот по этому и бардак в стране.