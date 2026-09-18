Основатель "Хора Турецкого" отметил значение каждого голоса на выборах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Каждый голос на выборах имеет значение, как и каждый голос в хоре, считает основатель "Хора Турецкого", народный артист РФ Михаил Турецкий.
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