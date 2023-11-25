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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сяо Хим Фа, Малинин, Миура, Кагияма, Уно и Аймо отобрались в финал Гран-при

В финал серии вышли Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Као Миура (Япония), Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), Кевин Аймо (Франция).

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