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Царьград

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Копыркин: в Армении на выборах в Госдуму проголосовали 1808 человек

Копыркин: в Армении на выборах в Госдуму проголосовали 1808 человек

Посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит на избирательных участках в республике без происшествий.

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