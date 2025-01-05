«РВ»: военные подняли флаг России на самой западной окраине Курахова

Солдаты из 346-й бригады специального назначения Южного военного округа и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады установили флаг Российской Федерации в западной части города Курахово после того, как завершили операцию по зачистке территории, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
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