«РВ»: военные подняли флаг России на самой западной окраине Курахова

Солдаты из 346-й бригады специального назначения Южного военного округа и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады установили флаг Российской Федерации в западной части города Курахово после того, как завершили операцию по зачистке территории, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».