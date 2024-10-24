РБК: парламент Тувы не назначит сенатора в срок на фоне обсуждений зама Шойгу

Верховный парламент Тувы может не успеть назначить своего сенатора в Совфед России. По мнению политологов, на фоне продвижения бывшего заместителя экс-главы Минобороны Руслана Цаликова этот процесс может затянуться, передает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии